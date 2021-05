Sprinterji v dodatnih olimpijskih kvalifikacijah ostali praznih rok

Moskva, 21. maja - V ruskem Barnaulu so se danes končale dodatne kvalifikacije kajakašev in kanuistov na mirnih vodah za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu. Slovenska predstavnika v današnjih finalih Vid Debeljak in Mia Medved sta ostala brez vozovnice za Japonsko, v Barnaulu, kjer je nekaj veljala le zmaga, se igram nista resneje približala.