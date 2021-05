Festival Metaldays tudi letos odpovedan

Ljubljana, 21. maja - Organizatorji festivala Metaldays so zaradi posledic pandemije tudi letos odpovedali poletno izdajo ob tolminskem Sotočju. Kot so zapisali na svoji spletni strani, so se za to odločili, ker vlada do zdaj ni zagotovila dovolj informacij o tem, ali bodo poleti v Sloveniji večji dogodki dovoljeni ali ne.