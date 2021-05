Tudi v Novi Gorici in Šempetru si bo mogoče izposoditi kolo

Nova Gorica, 21. maja - Po vseh zapletih in poskusih vzpostavitve mreže za izposojo navadnih in električnih koles v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici, je to končno le uspelo. V prihodnje bodo v mrežo povezali tudi sosednjo Gorico, zato so z več razpisi iskali takega ponudnika, ki bo to povezavo lahko omogočal. Od danes dalje pa se kolo lahko najame na slovenski strani.