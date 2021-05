Sharon Stone nezadovoljna z jubilejno različico Prvinskega nagona

Los Angeles, 22. maja - V začetku 2022 bo minilo 30 let od premiere filma Prvinski nagon Paula Verhoevna, v katerem sta v glavnih vlogah nastopila Sharon Stone in Michael Douglas. Producenti so naznanili, da bi film proslavili s t.i. različico XXX cut, v katero bi vključili tudi precej eksplicitne scene, o tem pa se niso posvetovali z glavno igralko.