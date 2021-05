Hrvaška razmišlja, da bi v državo brez testa dovolili tudi otrokom do 14 let

Zagreb, 21. maja - Na Hrvaškem razmišljajo, da bi omogočili vstop v državo brez obveznega negativnega testa na novi koronavirus tudi otrokom, starejšim od sedem let, je danes potrdil hrvaški notranji minister Davor Božinović. To bi lahko veljalo za otroke do 14. leta starosti, odločitev o tem pa naj bi bila sprejeta do konca meseca, je povedal.