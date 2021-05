V Evropi in svetu pozdravljajo prekinitev ognja na Bližnjem vzhodu

Bruselj/Berlin/Peking/Pariz, 21. maja - Evropska unija, več evropskih držav, Kitajska in Rusija so danes pozdravile prekinitev ognja, ki sta jo v četrtek sklenila Izrael in palestinsko gibanje Hamas. Ob tem so pozvale k politični rešitvi konflikta. Papež Frančišek je pozval k molitvi za mir, Združeni narodi pa so posvarili pred prevelikim optimizmom.