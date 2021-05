Znana trojica nominirancev za nogometaša leta v Sloveniji

Ljubljana, 21. maja - Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je po nominirancih za najboljšo enajsterico in trenerja sezone 2020/21 objavil še nominirance za najboljšega nogometaša sezone in najboljšega mladega nogometaša sezone. Za prvega kandidirajo Đorđe Ivanović, Timi Max Elšnik (oba Olimpija) in Senijad Ibričić (Domžale).