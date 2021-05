Velenjski dijaki v okviru projekta Pirati plastike prikazali vzorčenje plastike v naravi

Velenje, 21. maja - Dijaki Šolskega centra Velenje in njihovi mentorji so danes v okviru projekta Pirati plastike prikazali vzorčenje (mikro)plastike v naravi. Gre za okoljevarstveno naravnan projekt treh držav v okviru predsedovanja Svetu EU, med njimi tudi Slovenije, zato se je vzorčenja udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.