Razširjen nabor nedovoljenih ravnanj v prehranski verigi ni v neskladju z ustavo

Ljubljana, 21. maja - Razširjen nabor nedovoljenih ravnanj v verigi s hrano, ki je v veljavi od januarja 2019, ni v neskladju z ustavo, so danes sporočili iz ustavnega sodišča. Pobudo so vložili trgovci, ki so med drugim menili, da bi ureditev zaradi nedoločnosti pomenila visoko tveganje, da njihovo ravnanje ne bo skladno z zakonom.