Banka Slovenije o primernosti članov nadzornih svetov

Ljubljana, 23. maja - Banka Slovenije je ta teden objavila gradivo o njenih pričakovanjih pri ocenjevanju primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic. V njem poudarja, da imajo ti pri upravljanju tveganj ključno vlogo. "Zato se morajo banka in člani nadzornega sveta zavedati pomembnosti vloge v banki tudi z vidika odgovornosti," so ocenili.