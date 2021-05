Ljubljanska borza: Petrol razveselil vlagatelje

Ljubljana, 21. maja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,32 odstotka. Večina delnic v prvi kotaciji se ceni, ena redkih izjem so delnice Petrola, ki je zjutraj objavil rezultate poslovanja v prvem četrtletju. Do približno 11.30 so pridobile 1,98 odstotka vrednosti. Vlagatelji sicer največ zanimanja kažejo za delnice Krke.