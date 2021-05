V soboški bolnišnici letos za 13,3 milijona naložb

Murska Sobota, 21. maja - V soboški bolnišnici bodo letos za naložbe namenili 13,3 milijona evrov, uredili in dogradili bodo odsek za dializo, negovalni oddelek ter prenovili prostore internega oddelka. Ob današnji predstavitvi projektov in novega vodstva so prebivalce Pomurja pozvali k cepljenju, saj je v regiji odziv nanj najslabši v državi.