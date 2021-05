Komisija pri ravnanju policistov z voznikom pri Grosupljem ni odkrila nepravilnosti

Grosuplje, 21. maja - Komisija, ki jo je imenoval generalni direktor policije, ni ugotovila nepravilnosti policistov v postopku z voznikom, ki je po policijski obravnavi pri Grosupljem pristal v bolnišnici. Ugotovila je, da so policisti upravičeno uporabili prisilna sredstva in da z voznikom sicer niso ravnali grdo, so za STA sporočili z generalne policijske uprave.