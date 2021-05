Ženske na volitvah v Čilu postale žrtve lastnega uspeha

Santiago de Chile, 21. maja - V Čilu so na volitvah v ustavodajno skupščino, ki so potekale prejšnji konec tedna, volivci na 155 razpisanih mest izvolili 83 žensk. Ženske so bile tako izvoljene na več kot polovico mest. A zaradi določila, da morata biti oba spola zastopana enakovredno, se je moralo sedem žensk svojim sedežem odpovedati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.