Slikar Franc Novinc za STA: Rad imam živahne, divje barve, ki dajejo moč in življenje

pogovarjala se je Manca Ahčin

Škofja Loka, 25. maja - Franc Novinc je slikar, ki v umetniškem ustvarjanju združuje izkušnje, domišljijo, znanje in eksperimentalnost. V svojem 83. letu še vedno ustvarja in razstavlja umetnine, ki z živahnimi barvami odsevajo življenjsko energijo. V pogovoru za STA je priznal, da brez čopiča preprosto ne more.