V Kostanjevici na Krki premiera Bergerjeve predstave o Edvardu Kocbeku

Kostanjevica na Krki, 23. maja - Novomeški Anton Podbevšek Teater bo v grajskem atriju Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki drevi uprizoril premiero predstave Andrej Inkret: In stoletje bo zardelo - primer Kocbek v režiji Matjaža Bergerja. Gre za osvetlitev problema Kocbek, s katerim se Berger prek različnih del, mnenj in študij srečuje od svojih gimnazijskih let.