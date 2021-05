Na Otoku odmevajo ugotovitve preiskave glede intervjuja s princeso Diano

London, 21. maja - Na Otoku odmevajo ugotovitve neodvisne preiskave odmevnega intervjuja, ki ga je leta 1995 s princeso Diano opravil novinar mreže BBC Martin Bashir. Kot izhaja iz v četrtek objavljenega poročila, se je novinar do pogovora dokopal s pomočjo prevare. Dianina sinova William in Harry sta bila v odzivu zelo kritična do BBC, ki se je že opravičil.