IO KZS potrdil Sekulića, v prvi ligi tudi v prihodnje 11 ekip

Ljubljana, 21. maja - Člani izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije (KZS) so na 51. redni seji za selektorja moške članske reprezentance za obdobje dveh let potrdili Aleksandra Sekulića, so sporočili s KZS. Reprezentanco čez dober mesec čaka nastop na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu, seznam vabljenih igralcev na priprave bo Sekulić razkril v torek.