Umetnica Jasmina Cibic z razstavo Palace na Poljskem

Lodž, 21. maja - Slovenska umetnica Jasmina Cibic se tokrat predstavlja na Poljskem. V muzeju Sztuki v Lodžu danes odpirajo njeno samostojno razstavo z naslovom Palace. Kot so zapisali v muzeju, bo vizualna umetnica v galeriji nekdanje palače "uprizorila" igro o solidarnosti v času krize in manipulaciji umetnosti skozi film, fotografijo, skulpturo in zvok.