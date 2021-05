Umrla je kostumografinja Cveta Mirnik

Ljubljana, 21. maja - Nedavno se je v 70. letu poslovila kostumografinja in dolgoletna članica Društva oblikovalcev Slovenije (DOS) Cveta Mirnik, so sporočili iz društva. Sodelovala je s skoraj vsemi slovenskimi gledališči in kostumografsko opremila 50 uprizoritev, za film in televizijo pa je ustvarila kostumografiji za film Deseti brat in za TV igro Vehovčev Jurij.