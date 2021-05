Slovensko gospodarstvo lani kljub poslabšanju z pozitivnim rezultatom

Ljubljana, 21. maja - Slovensko gospodarstvo kot celota je v koronskem letu 2020 po ugotovitvah Ajpesa poslabšalo rezultate poslovanja, a so bili še vedno pozitivni. Neto čisti dobiček se je zmanjšal za skoraj dve petini, skupni prihodki pa za blizu šest odstotkov. Podjetja so večinoma ohranila število zaposlenih in malenkost povečala neto dodano vrednost.