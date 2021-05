V Kostanjevici na Krki razstava Navzkrižja dilem Aleksija Kobala in Mance Ahlin

Kostanjevica na Krki, 21. maja - V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Navzkrižja dilem slikarja Aleksija Kobala in oblikovalke Mance Ahlin. Njuna razstava bo v nekdanji samostanski cerkvi vzpostavila celosten ambient in se osredotočila na univerzalna vprašanja o neskončnosti in cikličnosti. Na ogled bo do 5. septembra.