Med Lescami in Jesenicami hitijo z nadgradnjo železniške proge

Lesce/Žirovnica/Jesenice, 23. maja - Dela za nadgradnjo gorenjske železniške proge na odsekih od Lesc do Jesenic so v polnem zamahu. Glavnina del mora biti namreč izvedena v času popolne zapore železniške proge med Kranjem in Jesenicami, ki se zaključuje poleti. Rok za izvedbo vseh del v skupni vrednosti več kot 70 milijonov evrov, pa je do konca poletja 2022.