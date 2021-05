V Novem mestu razstava Pogled Unstaged mojstra fotografije Saša Fuisa.

Novo mesto, 21. maja - V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Pogled Unstaged novomeškega fotografa Saša Fuisa, ki živi in deluje v nemškem Kölnu. S tematsko razstavo barvne, visoko resolucijske digitalne fotografije Fuis zaokrožuje in dopolnjuje pregled svojega več let nastajajočega fotografskega ustvarjanja.