V Izoli bodo obeležili eno leto protivladnih protestov

Izola, 21. maja - Izolski protestniki, kot so se poimenovali, bodo drevi obeležili eno leto od prvega protivladnega protestnega petka. Protesti v Izoli so se vrstili brez predaha tako ali drugače celo leto vsak teden. K današnjemu dogodku so povabili tudi tri izolske poslance, brez katerih, kot pravijo, vlada ne bi mogla rušiti demokracije in človekovih pravic.