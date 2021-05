Skupina Petrol v prvem četrtletju s 27-odstotno rastjo dobička

Ljubljana, 21. maja - Skupina Petrol je v prvem četrtletju ustvarila 27,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 27 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje so ob tem kljub nižji prodaji proizvodov iz nafte ostali na ravni enakega obdobja leta 2020. Znašali so 911,9 milijonov evrov, so sporočili iz Petrola.