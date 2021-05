Vipava, 21. maja - Po odstopu večine članov sveta krajevne skupnosti (KS) v Podnanosu bodo v nedeljo krajani Podnanosa odšli na volišča in na nadomestnih volitvah izbrali nove člane sveta. Do zapleta in odstopa je prišlo zaradi nesoglasij o ureditvi osrednjega vaškega trga.