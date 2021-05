Ljubljana, 21. maja - Novinarska konferenca predstavnikov poslanskih skupin SD, LMŠ, Levice, SAB in nepovezanih poslancev, na kateri bodo predstavili predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, bo danes ob 11.30 v preddverju dvorane Državnega sveta v Državnem zboru, na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SD.