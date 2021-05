Minister Poklukar v Mariboru o nujnih vlaganjih v zdravstvo

Maribor, 21. maja - Minister za zdravje Janez Poklukar se je danes v Mariboru sestal s predstavniki občine, zdravstva in univerze ter z njimi razpravljal o nujnih vlaganjih v infrastrukturo, med drugim medicinske fakultete in kliničnega centra. Dogovorili so se, da oblikujejo delovno skupino, ki bo pripravila akcijski načrt.