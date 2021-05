Z Naturo 2000 se ne ščiti le narave, ampak tudi ljudi

Maribor, 21. maja - Evropsko naravovarstveno omrežje Natura 2000 je ključno za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter območij, ki so pomembni na slovenski, evropski in svetovni ravni. Da zavira razvoj, je napačno razmišljanje, saj se z njim skrbi tudi za dobrobit človeka, so izpostavili sodelujoči na današnji okrogli mizi na Mariborskem otoku.