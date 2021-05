Montrealu prva tekma kanadskega obračuna, Toronto ostal brez Tavaresa

Toronto, 21. maja - Hokejisti Montreala so z zmago začeli kanadski obračun prvega kroga končnice severnoameriške lige NHL. V Torontu so v tekmi severne skupine slavili z 2:1. Odločilni gol za zmago je dosegel Paul Byron sredi zadnje tretjine. Ob tem so domači že sredi prve tretjine zaradi poškodbe ostali brez enega od zvezdnikov ekipe Johna Tavaresa.