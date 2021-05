Biden pozdravil premirje med Hamasom in Izraelom, Blinken kmalu na obisk v regijo

Washington/New York, 21. maja - Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek pozdravil premirje med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom ter menil, da vidi resnično priložnost za pot do trajnega miru med Izraelom in Palestinci. Za posredovanje je pohvalil Egipt, Palestincem pa obljubil humanitarno pomoč. Državni sekretar ZDA Antony Blinken je že napovedal obisk v regiji.