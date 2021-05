ZDA predlagajo globalni davek na dobičke podjetij

Washington, 21. maja - Po mnenju ameriške finančne ministrice Janet Yellen bi morala podjetja vsepovsod po svetu plačati najmanj 15 odstotkov davka na dobiček, da se zagotovi bolj stabilna in poštena mednarodna davčna arhitektura in se preneha tekma proti dnu. To je minimum, države pa bi se morale dogovoriti o višji stopnji, je v četrtek dejala Yellenova.