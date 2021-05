Na Bližnjem vzhodu naj bi začelo veljati premirje

Jeruzalem, 21. maja - Danes naj bi začelo veljati premirje med Izraelci in Palestinci, kar sta v četrtek potrdila kabinet izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in vodilni člani gibanja Hamas, ki obvladuje Gazo, kjer so potekali spopadi. O uri začetka premirja pa se morajo šele dogovoriti.