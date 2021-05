Newyorške borze končale v zelenem

New York, 20. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vsi trije glavni indeksi so si po treh zaporednih padcih opomogli, saj so vladni podatki pokazali, da so se novi zahtevki za pomoč brezposelnim v ZDA tretji teden zapored zmanjšali, kar kaže na napredek na trgu dela, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.