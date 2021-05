Rok za uskladitev cen vozovnic v linijskem potniškem prometu podaljšan za eno leto

Ljubljana, 20. maja - Vlada je danes v uredbi, ki opredeljuje izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, rok za uskladitev cen vozovnic z uredbo podaljšala za eno leto, do 21. maja 2022. Pogajanja s prevozniki in drugimi deležniki namreč še potekajo, so sporočili po dopisni seji vlade.