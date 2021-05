Voditelji EU v Bruslju o pandemiji, podnebnih ciljih in Rusiji

pripravila Simona Grmek

Bruselj, 22. maja - Voditelji članic EU bodo na izrednem zasedanju v Bruslju v ponedeljek in torek razpravljali o najbolj perečih vprašanjih v uniji. Med temi so pandemija covida-19 s poudarkom na cepivih in covidnem potrdilu, podnebni cilji in zunanjepolitične teme, zlasti odnosi z Rusijo. Vrha se bo udeležil tudi premier Janez Janša.