Znani vsi potniki v Köln

Ljubljana, 20. maja - Barcelona, PSG, Nantes in Aalborg so se prebili na zaključni turnir rokometne lige prvakov, ki bo 12. in 13. junija v Kölnu. Barcelona je v četrtfinalu izločila Meškov Brest, Nantes je bil boljši od Veszprema, PSG od Kiela, Aalborg pa od Flensburg-Handewitta. Polfinalni žreb bo v torek, 25. maja, na Dunaju.