Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 5.)

Ljubljana, 20. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da predsedniku vlade Janezu Janši grozi ustavna obtožba. Pisale so tudi o vojaški vaji Defender Europe 2021, ki je potekala na osrednjem vadišču Slovenske vojske na Počku, in o tem, da se je iz Afganistana v Ljubljano danes vrnilo še zadnjih šest slovenskih vojakov.