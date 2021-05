Turnir v Indian Wellsu se vrača oktobra

Indian Wells, 20. maja - Prestižni teniški turnir v Indian Wellsu v Kaliforniji se vrača oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Organizatorji, ki so morali turnirja serije ATP in WTA dve leti zapovrstjo prestaviti zaradi pandemije novega koronavirusa, so to potrdili v današnji izjavi za javnost na spletni strani ATP.