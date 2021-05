Počivalšek z evropskimi kolegi o reformi WTO

Bruselj, 20. maja - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je z evropskimi kolegi v Bruslju danes razpravljal o reformi Svetovne trgovinske organizacije (WTO). V okviru čezatlantskih trgovinskih odnosov so ministri pozdravili nov ton v pristopu ZDA in nadaljnje korake pri izgradnji pozitivne trgovinske agende.