Ameriška vlada prekinja pogodbi s centroma za pridržanje priseljencev v Georgii in Massachusettsu

Washington, 20. maja - Ameriška vlada se je odločila prekiniti pogodbo o sodelovanju z dvema centroma za pridržanje nezakonitih priseljencev v Georgii in Massachusettsu zaradi nečloveških razmer in zlorab. V Georgii so na ženskah opravljali nepotrebne zdravstvene posege, v Massachusettsu pa je bilo veliko pritožb zaradi neznosnih razmer.