Etapa ubežniku Vendrameju, med favoriti brez sprememb

Siena, 20. maja - Italijan Andrea Vendrame je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Italiji. V dolgi in zahtevni etapi s skoraj 4000 višinskimi metri od Siene do Bagno di Romagne (212 km) je slavil pred Avstralcem Lucasom Hamiltonom in Novozelandcem Georgeom Bennettom. Med favoriti, ki so v cilj prišli deset minut za ubežniki, ni prišlo do sprememb.