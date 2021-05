Evropski poslanci za strožja pravila o okoljski odgovornosti podjetij

Bruselj, 20. maja - Evropski parlament zahteva izboljšave direktive o okoljski odgovornosti in direktive o kazenskopravnem varstvu okolja. Cilj je okrepiti izvajanje in zaupanje državljank in državljanov v pravila EU ter učinkovitejše preprečevanje in blaženje okoljske škode, so sporočili iz Evropskega parlamenta.