Bliža se rok za vračilo denarja za neizkoriščene potovalne aranžmaje

Ljubljana, 21. maja - Konec maja se izteče rok, do katerega so lahko turistične agencije oz. organizatorji potovanj zamaknili vračanje že vplačanih sredstev za potovalne aranžmaje, ki so jih morali odpovedati v lanskem prvem valu epidemije covida-19. V Združenju turističnih agencij Slovenije (ZTAS) večjih težav pri vračanju ne pričakujejo.