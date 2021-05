V Gledališču Celje spletna premiera glasbeno-gledališke predstave Branka Završana in ansambla Bodi gledališče

Celje, 21. maja - V Gledališču Celje bo nocoj ob 20. uri s spletno premiero zaživela krstna uprizoritev glasbeno-gledališke predstave Branka Završana in ansambla Bodi gledališče v režiji Ivane Djilas. Gre za glasbeno-gledališko predstavo, ki skozi songe spregovori o temah, ki so relevantne za usodo gledališča, in ošvrkne tudi vsakdan.