Končnica lige NBA z vsemi slovenskimi košarkarji

pripravil Aljoša Žvirc

New York, 21. maja - V soboto se bo z večernim obračunom med Milwaukee Bucks in Miami Heat začela končnica severnoameriške košarkarske lige NBA. Že v prvem paru bo na parket stopil slovenski zvezdnik Miamija Goran Dragić. Tudi preostala slovenska predstavnika, Luka Dončić in Vlatko Čančar, sta se s svojima ekipama uvrstila v končnico, v kateri izrazitega favorita ni.