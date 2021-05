V ZDA se nadaljuje padanje novih prošenj za nadomestilo za brezposelnost

Washington, 20. maja - Število novih prošenj za nadomestilo za primer brezposelnosti v ZDA se je v tednu do 15. maja glede na teden prej znižalo za 34.000 na 444.000. Ameriško ministrstvo za delo je podatke za teden do 8. maja popravilo nekoliko navzgor, s 473.000 na 478.000, vendar pa so vloge padle na novo najnižjo vrednost po izbruhu pandemije marca lani.