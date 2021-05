Danes začetek bojev na hokejskem SP v Latviji

Riga, 21. maja - Danes se bo v Latviji začelo svetovno prvenstvo v hokeju elitne skupine. Lani so elitno SP zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali. Zadnji svetovni prvaki so tako Finci, ki so zmagali v Bratislavi 2019. S prvimi tekmami predtekmovanja se bo SP začelo danes, veliki finale bo 6. junija.