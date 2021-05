Večina cepljenih s cepivom Pfizerja, največji delež precepljenih med starimi od 80 do 84 let

Ljubljana, 20. maja - V Sloveniji je bilo doslej proti covidu-19 cepljenih 586.942 prebivalcev, polno cepljenih pa je 306.256. Največ, skoraj 365.000, jih je bilo cepljenih s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech, pri čemer jih le 30.000 še ni prejelo drugega odmerka. Največji delež precepljenosti je v starostni skupini med 80 in 84 let, kažejo podatki NIJZ.